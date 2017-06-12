أكد عصام الحضرى، حارس مرمى وادى دجلة وكابتن المنتخب الوطنى، أنه سيعود للقاهرة مع بعثة المنتخب صباح غد الاثنين، عقب مواجهة تونس فى تصفيات أمم أفريقيا، والتى ستقام فى الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساء اليوم بتوقيت تونس.
وأضاف الحضرى أنه سيتوجه للسعودية عقب الوصول للقاهرة، برفقة أسرته ومحمود كهربا خطيب ابنته شدوى، لأداء مناسك العمرة، على أن يتوجه بعدها للكويت للمشاركة فى مباراة ودية بحضور نجوم العالم.وفق “أخبار 24”.
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