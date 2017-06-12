أعلن عبدالله الأسطا، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، موقفه من العروض المقدمة من ناديي النصر والأهلي للانتفاع بخدماته في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، نافيًا ما تردد مؤخرًا من أنباء تُفيد بانتقاله إلى أحد الناديين، متمسكًا باستمراره في الشباب.
وقال الأسطا في تصريحات صحفية: “أترقب انفراج أزمة الشباب المالية للاستمرار معه”.
وتابع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب: “لا أريد الرحيل عن الشباب، وأعلم أن المدرب سامي الجابر يتمسك ببقائي أيضًا”.
وواصل الأسطا تصريحاته: “لا صحة لما يتردد بأنني تحصلت على مخالصة مالية، فأنا أرغب في اختتام مشواري بقميص الشباب”.
يشار إلى أن الأسطا دخل الفترة الحرة التي تتيح له الانضمام لصفوف أي فريق دون العودة لإدارة الشباب.وفق “عاجل”.
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