طالب مواطن بتشريح جثة طفله الذي توفي بمستشفى حقل، وذلك بعد أن لاحظ خلال غسله بمغسلة الأموات وجود نزيف تحت إحدى الأذنين، وسواد ممتد من الرقبة إلى القدم، فيما وجه مدير صحة تبوك بالتحقيق في الأمر.
وقال المواطن ويدعى نويجع العمراني أنه أدخل طفله “عيد” للمستشفى بسبب التهاب في الحلق وارتفع في درجة الحرارة، وتم تنويمه لساعات وإخراجه، غير أن حالته ساءت فأعاده للمستشفى حيث أدخل للعناية المركزة، وتم إعطاؤه حقنة تحت الأذن، إلاّ أنه توفي بالمستشفى بعد يومين.
وأوضح أنهم تسلموا الجثمان بغية الصلاة عليه ودفنه، إلا أنهم لاحظوا وجود نزيف تحت أذنه، وسواد ممتد من رقبته إلى قدمه، الأمر الذي دعاه لإعادته للمستشفى مطالباً بتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة، مبيناً وفقاً لصحيفة “الوطن” أنه لم يتم تشريح الجثة حتى الآن.
من جهته، أبان المتحدث باسم صحة تبوك عطا الله العمراني، أن الطفل أدخل قسم الطوارئ نتيجة اشتباه في حدوث تسمم غذائي، إلاّ أنه توفي بعد يومين، مشيراً إلى توجيه مدير الشؤون الصحية بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في أسباب وفاة الطفل، معبراً عن تعازيه لأسرة الطفل.وفق “أخبار 24”.
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