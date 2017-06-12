قالت مصادر إن جهات حكومية تدرس إغلاق ملعب الجوهرة ومستشفى الملك فيصل التخصصي الجديد بشمال جدة، بهدف إنشاء منطقة حرة في موقعهما.
وأبانت المصادر أن صندوق الاستثمارات العامة بصدد شراء المشروعين، إلى جانب أرض أخرى بالقرب من ملعب الجوهرة تتبع لوزارة الإسكان، لافتة وفقاً لصحيفة “عكاظ” إلى أن اللجنة تضم ممثلين من الديوان الملكي، ووزارتي المالية والشؤون البلدية، وصندوق الاستثمارات العامة.
وأوضحت أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول الأسبوع الماضي، وأن وزارة المالية أبدت تحفظاتها حول الأمر، مشيرة إلى أنه في حال تمت الموافقة على المشروع سيتم إنشاء مدينتين جديدتين رياضية وطبية بأعلى المواصفات في مدينة جدة.
وأضافت أن الصندوق ذكر أن دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع تؤكد قدرة المنطقة الحرة على تعويض التكلفة الإجمالية لمشروعي الملعب والمستشفى والبالغة 3.7 مليار ريال في وقت قياسي.
تجدر الإشارة إلى أن ملعب الجوهرة تم بناؤه في أبريل 2014، وبلغت تكلفة إنشائه 1.9 مليار ريال، فيما تقدر تكلفة مشروع المستشفى 1.8 مليار ريال، وهو لا يزال قيد الإنشاء.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني ذكرت في وقت سابق أنها تجري محادثات مع جهات حكومية لإنشاء مناطق حرة في مطارات جدة، والرياض لجذب الشركات الأجنبية، وذلك ضمن خطة طويلة الأجل لتنويع اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على النفط.
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