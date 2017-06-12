نجح فريق بحثي بجامعة الملك خالد في إنتاج لقاح جديد لم يسجل من قبل، مضاد لفيروس الكبد الوبائي (ب)، و”الكوليرا”، وتم تسجيل اللقاح بمركز المعلومات التقنية البيولوجية بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح رئيس الفريق البحثي الدكتور عصام حسن أنه تم تسجيل الإنجاز تحت اسم جامعة الملك خالد بعد أن تم التأكد من فاعليته، مشيراً إلى أنه لم يسبق لأحد على مستوى العالم أن قام بمثل هذا المشروع.
وأضاف أن المشروع خضع لبحث وتجارب عديدة بواسطة علماء متخصصين ببنك الجينات الأمريكي، والذي يرتبط ببنك الجينات الأوروبي والياباني.
من جهته، قال مدير مركز بحوث علوم المواد المتقدمة وعضو الفريق الدكتور حامد آل غرامة إن اللقاح سيكون أول لقاح ينتج بالدول العربية، لسلالة موجودة بدولة عربية، مضيفاً أنه سيتم التعاون مع منظمة الصحة العالمية لاعتماد هذا اللقاح.
وأبان أن اللقاح يعمل على تحفيز الجهاز المناعي ضد السلالة المعروفة في المملكة، إذ إن لكل منطقة في العالم سلالة خاصة بها، مبيناً أنه رغم فعالية اللقاحات التي يتم استيرادها من الخارج إلاّ أنه تم تصميمها لمواطني بلد التصنيع بعد عمل التجارب الإكلينيكية على مواطنيها.وفق “أخبار 24”.
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