أعلن مجلس تصفية عقارات تركة “الشيخ صالح الراجحي”، أنه سيطرح “الرياض جاليري” والأرض المجاورة له للبيع بالمزاد العلني قريباً.
ويقع “الرياض جاليري” على مساحة 123 ألف متر مربع، مع وجود أرض فضاء بجواره على مساحة 30 ألف متر مربع جاهزة للاستثمار، على طريق الملك فهد وشارع العليا، وهو من المواقع الأعلى قيمة في الرياض.
ويعتبر هذا المزاد الذي سيتم إقامته هو الرابع لتصفية عقارات تركة “الشيخ صالح الراجحي” حيث تم بيع 4 عقارات في المزاد الأول بقيمة 644 مليون ريال، وبيع مركزين تجاريين في المزاد الثاني بقيمة 385 مليون ريال، وشهد المزاد الثالث بيع مخطط القدس بالرياض بقيمة 950 مليون ريال.
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