سلطت محامية النور على 3 طرق بيّنت أنها تتيح للمواطنة استخراج جواز أو تصريح سفر دون موافقة ولي أمرها في حالة غيابه أو رفضه؛ حيث تعد موافقة ولي الأمر شرطًا أساسيًا لاستخراج المواطنات لجوازات سفرهن.
وأوضحت المحامية بيان زهران، وفقاً لـ “عين اليوم”، أنه في حالة غياب ولي الأمر عن البلاد ومعرفة عنوانه وموافقته على استخراج جواز أو تصريح السفر، فإنه يقوم بعمل وكالة للمرأة لتقوم هي بمراجعة الجوازات بنفسها.
وأضافت زهران أنه في حالة تغيب ولي الأمر وعدم معرفة عنوانه، يمكن للمرأة إثبات ذلك بشهادة شهود واستخراج صك ولاية على نفسها أو على أبنائها، وفي حالة عدم ثبوت وجود ولي أمر للمرأة بموجب صك شرعي يتم منحها جواز السفر بمعرفة جوازات المنطقة.
وبيّنت أن الطريقة الثالثة هي عندما يرفض ولي الأمر استخراج جواز سفر للمرأة دون أسباب مقنعة، مع وجود ضرورة لسفرها أو سفر الأبناء، ففي هذه الحالة يمكن للمرأة رفع دعوى مستعجلة للقضاء للحصول على جواز سفر لها ولأبنائها.
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