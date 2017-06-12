أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية تعرض دورية أمنية أثناء أداء مهامها بحي المسورة بمحافظة القطيف؛ لاستهداف بمقذوف متفجر “عبوة ناسفة”، ما أسفر عن استشهاد الرائد طارق بن عبداللطيف العلاقي، وإصابة رجلي أمن.
وأوضح المتحدث الأمني بأن الهجوم الذي استهدف الدورية الأمنية وقع عند الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء أمس الأحد، لافتاً إلى أن الجهات الأمنية باشرت التحقيق في الجريمة الإرهابية، وأنها مازالت محل المتابعة الأمنية، مبيناً أن الجنديين المصابين حالتهما مستقرة.وفق “أخبار 24”.
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