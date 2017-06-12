نفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والسجد النبوي، ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منع المعتمرين القطريين من دخول المسجد الحرام، والإساءة إليهم خلال أداء عمرة شهر رمضان، مؤكدةً أن ما يتداول في هذا الشأن هو شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن عدد القطريين الذين أدوا العمرة منذ يوم 9 رمضان وحتى الآن 1633 معتمراً قطرياً.
وقالت الرئاسة العامة إن توجيهات القيادة في المملكة تؤكد على تقديم كل الخدمات وتسهيل أمور المعتمرين من كل دول العالم بمن في ذلك الأشقاء من دولة قطر، مضيفة أن القطريين يؤدون نسكهم وعبادتهم في المسجد الحرام بكل يسر وسهولة واطمئنان، ويستفيدون من جميع الخدمات التي تقدمها المملكة لهم ولغيرهم.
ودعت وسائل الإعلام إلى الأمانة وتحري الدقة في نشر الأخبار، والتأكد من الجهات المختصة قبل النشر، وعدم التعامل مع الافتراءات التي تطلق عبر مواقع التواصل بشأن إساءة المملكة للمعتمرين من دولة قطر.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج