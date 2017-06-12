كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن العقوبة التي ستطال كل من يقوم بتسويق السلع المغشوشة أو المقلدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الوزارة في تغريدة لها عبر حسابها في “تويتر”: “يعد من يبيع أو يسوق سلعاً أو بضائع مغشوشة أو مقلدة عبر المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي، مخالفاً لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية”.
وأكدت أن المخالف سيخضع لعقوبة قد تصل إلى السجن 3 سنوات وإلى غرامة مالية تقدر بمليون ريال.
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