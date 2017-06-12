تبرع الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد وزير الدفاع، بمبلغ 3 ملايين ريال لحملة إطلاق سجناء عسير من ذوي المطالبات المالية، يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه إمارة منطقة عسير عن إطلاق سراح 254 سجيناً من الموقوفين في مطالبات مالية.
وقالت إمارة منطقة عسير في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”: “سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتبرع لحملة إطلاق سجناء عسير بمبلغ ثلاثة ملايين ريال دعماً من سموه”.
وأضافت في تغريدة أخرى: “حملة إطلاق سجناء عسير تجمع ١٥ مليون ريال بحضور نائب أمير المنطقة، وتعلن الحملة عن إطلاق ٢٥٤ سجيناً من ذوي المطالبات المالية”.
وفق “أخبار 24”.
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