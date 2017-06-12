كشف مسؤول في شركة “بوينغ”، أمس (الأحد)، أن الشركة وقعت اتفاقيات بقيمة 50 مليار دولار مع المملكة، خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرياض الشهر الماضي.
وأوضح تشارلي ميلر، نائب رئيس الاتصالات الدولية للشركة، أن الاتفاقيات تشمل بيعاً محتملاً لطائرات عمودية طراز “شينوك”، وخدمات الدعم بها، وأنظمة أسلحة موجهة، وطائرات استطلاع بحري من طراز”B8″، مع اتفاقية تفاوض على بيع 16 طائرة عريضة البدن لشركة “السعودية الخليجية”.
وأشار “ميلر”، في تصريحات لـ “أرقام”، إلى أن “بوينغ” وقعت مؤخراً اتفاقاً لإنشاء “الشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية” في المملكة، وسيكون لها مواقع في الرياض وجدة؛ لتقديم خدمات إصلاح وصيانة شاملة للطائرات العمودية، ودعم منصات الطائرات التجارية والدفاعية.
وأكد أن المملكة بدأت بالفعل في تطوير صناعات أقل تعقيداً؛ مثل قطع الغيار والعربات المدرعة والذخائر الأساسية، وذلك كجزء من “رؤية 2030″، مبيناً أن المملكة ستتمكن من توسيع ذلك ليشمل صناعات أكثر تعقيداً وذات قيمة أعلى.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج