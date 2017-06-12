أعلنت شرطة منطقة الرياض امس (الأحد) عن إلقاء القبض على وافدين من الجنسية السورية تورطا في اختطاف وافدة عربية ومحاولة اغتصابها في نهار رمضان، بعد أن تقدمت ببلاغ عنهما في شرطة المنار فور هروبها، حيث تم تتبعهما حتى قُبض عليهما.
وقالت الشرطة في بيانها إن وافدة عربية حضرت إلى شرطة المنار لتقديم بلاغ عن تعرضها للاختطاف من قبل شخص مجهول استدرجها بحجة تقديم مساعدة مالية لها، مدعيا أنه فاعل خير، حيث حدد لها موعدا صباح هذا اليوم بجوار أحد الأسواق العامة شرق العاصمة الرياض.
وأكدت أنه فور حضورها طلب منها الركوب معه لتسليمها مساعدة مالية، حيث قام فور ركوبها بإغلاق الأبواب والاتجاه بها لإحدى الورش في المنطقة الصناعية وإنزالها ومحاولة إركابها في شاحنة بقيادة شخص آخر من بني جنسه كان ينتظر، مهددا إياها بسلاح أبيض، حيث قاما بالتحرش الجنسي بها محاولَين اغتصابها وبعد مقاومة منها تمكنت من الهرب.
وأوضحت أن الأجهزة الأمنية عملت فور تلقي البلاغ على تشكيل فرق عمل لتحديد هوية الجانيين، حيث تمكن مركز شرطة المنار من تتبع الجانيين وضبطهما في كمين محكم، حيث تبيّن أنهما سوريان في العقد الثالث من العمر، وبعرضهما على المرأة تمكنت من التعرف عليهما فورا.
وكشفت أن المتهمَين أقرا بما نُسب إليهما بعد سماع أقوالهما، حيث جرى التحفظ عليهما وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.وفق “أخبار 24”.
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