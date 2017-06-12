المفتي: مقاطعة قطر فيها منفعة والقرارات مبنية على الحكمة.. وأدعو “الإخوان” إلى البعد عن العصبية والغلو

المحتوى السابق المحتوى التالي بالفيديو.. نجل غازي القصيبي يكشف كيف تلقى والده خبر إصابته بالسرطان وسبب إعفائه من منصبه في عهد الملك فهد