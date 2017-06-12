أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم نتائج قرعة كأس ولي العهد للموسم الرياضي (2017 – 2018)، التي تم سحبها في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد بالرياض اليوم الأحد.
وأسفرت القرعة عن مواجهة بين الهلال والقادسية، والأهلي والاتفاق في دور الـ16 من البطولة.
ويبدأ حامل اللقب الاتحاد ووصيفه النصر البطولة من الدور ربع النهائي وفقاً لنظام المسابقة، حيث يواجهان الفائز من مباراتي الرائد والفيصلي، والشباب والباطن على التوالي.
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