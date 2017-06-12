دخلت الضريبة الانتقائية مطلع هذا اليوم (الأحد) حيز التنفيذ، حيث تم تطبيقها في عدد من المتاجر الشهيرة، كما كان مقررا وفق ما أعلنته هيئة الزكاة والدخل.
وقد طبق عدد من المتاجر الكبيرة في المملكة الزيادات المقررة لعدد من السلع التي تشملها الضريبة الانتقائية، ليشمل التطبيق معظم المتاجر والبقالات الصغيرة قريبا.وفق “أخبار 24”.
وفيما يلي قائمة بأشهر هذه السلع وماركاتها:
سجائر مارلبورو: 24 ريالا.
سجائر دنهل: 26 ريالا.
سجائر بارلمنت: 26 ريالا.
سجائر دافيدوف: 24 ريالا.
المشروبات الغازية:
بيبسي: العلب الصغيرة بـ2.25 ريال، والكبيرة بـ7.50 ريال.
كوكاكولا: 2:25.
بيرة موسى: 4.50 ريال.
بيرة هولستن: 5.25.
مشروب الطاقة باور هورس: 9.95
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج