تعلن جمعية ذوي الإعاقة الخيرية عن افتتاح الفصل الصيفي في مركز جذا لذوي الإعاقة الذي سوف يبدأ في ٨ / ١٠ / ١٤٣٨ وينتهي في ٢ / ١٢ / ١٤٣٨ من الساعة ٧ صباحاً حتى ١٢ ظهراً وسوف يقدم فيه خدمات علاجية وأكاديمية وأنشطة وبرامج متنوعة علماً بأن رسول التسجيل للفصل الواحد ١٥٠٠ ريال فقط وهناك عرض لأول ٢٠ طالباً مسجلاً بحيث يكون رسوم التسجل ١٠٠٠ ريال فقط وجمعية جذا تعرض هذا البرنامج سعياً منها في جعل جو تعليمي تربوي وتأهيلي لذوي الإعاقة متزامناً مع إجازتهم الصيفية وتحقيقاً لما توليه حكومتنا الرشيدة من الاهتمام بذوي الإعاقة وبذل كل ما يخدم مصالحهم التعليمية متمنين للجميع التوفيق والسداد
كما يمكن التواصل والاستفسار على رقمي مركز جذا لذوي الإعاقة
٠٥٤٩٤١٣٠٠٥ و ٠٥٤٩١٩٧٤٤٩
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