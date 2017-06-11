بإشراف ومتابعة من رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / أحمد بن محمد البكيري ضبط قسم الرقابة والتفتيش بوحدة الخدمات النسائية كميات كبيرة من مواد التجميل المنتهية الصلاحية من صبغات للشعر و كريمات طبية للبشرة منتهية الصلاحية وعدد من مستحضرات التجميل الغير صالحة للإستخدام مما تشكل خطورة على صحة المواطنات وكذلك ضبط عدد من العمالة لايحملن شهادات صحية ، كما تم مصادرة عدد من المواد الغذائية الفاسدة والتي تشكل خطورة على استهلاك المواطن وتدني مستوى النظافة وسوء تخزين المواد الغذائية وتغشيل عاملة لايحملن شهادة صحية .
وبناء على المخالفات المذكورة تم تطبيق الغرامة في حدها الأعلى بلائحة الجزاءات والغرامات .
وأكد المهندس أحمد البكيري للأقسام المعنية بالبلدية بتكثيف واستمرار الجولات التفتيشية لتأكد من تطبيق الشروط والضوابط بناء على الأنظمة.
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