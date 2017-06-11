ذَكَرَتِ التقارير الطبية، أنه خلال شهر رمضان المبارك والأجواء الحارة جِدّاً يحدث نوع من النقص الطبيعي للسوائل في نهار رمضان، ويظهر ذلك على هيئة خمول، أو إجهاد، أو ميل للنوم، وتشكل مرحلة الجفاف خَطَرَاً على أعضاء الجسم الحيوية مثل: الكبد، والْكُلَى، والمخ، والعضلات.
ويَنْصَح الأطباء بالحفاظ على مستوى ثابت من السوائل، أو على الأقل المستوى الذي يسمح بمنع حدوث الجفاف في نهار رمضان المبارك، ويَأْتِي ذلك عن طريق شرب كميات من السوائل في فترات الإفطار، بحَيْثُ تكون موزعة على مدار الفترة المسموح فيها بالإفطار.
ويَأْتِي التمر في مقدمة الأغذية الصحية للجسم؛ لما له من الأثر الصحي النافع على جميع وظائف الجسم، ويجب أن يتبع ذلك بشرب كمية معتدلة من العصير المضاف إليه القليل من السكر؛ وذلك لإعادة التوازن بشكل سريع في كل من مستوى السوائل، ومستوى الجلوكوز في الدم.
ومن النصائح الطبية تناول السوائل الصحية مثل: قمر الدين – التمر الهِنْدِيّ – العرقسوس، وهي التي تساعد على الحفاظ على مستوى ثابت للسوائل طوال فترة النهار، وكذلك تناول الزبادي، والخضروات الطازجة مثل: الخيار – الخس، والجرجير، وبقية الخضروات الغنية بالماء، وذلك في فترة الليل وفي وجبات السحور.وفق “تواصل”.
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