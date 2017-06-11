قد يعاني بعض الصائمين من مشكلة ارتفاع ضغط الدم أثناء الصيام، لاسيما أولئك الذين لديهم تجارب سابقة مع مرض ارتفاع ضغط الدم.
وفي هذا السياق، قالت أخصائيّة طبّ الأسرة الطبيبة نشوى عصام دياب: إنه يمكن مواجهة ارتفاع ضغط الدم في رمضان بمجموعة من النصائح منها:
• إدخال منتجات الحليب قليلة الدسم في الوجبات الرمضانية، لأنّ الكالسيوم عامل مهم في تنظيم ضغط الدم، بالإضافة إلى الخضروات والفواكه، فهي مصادر أساسية لعنصر البوتاسيوم الذي يساهم في إعادة ضبط ضغط الدم في حال الارتفاع.
• استبدال النشويات بالحبوب الكاملة عند إعداد وجبات الإفطار في رمضان، لأنها غنية بالألياف والعديد من المعادن كالبوتاسيوم والمغنيسيوم.
• التقليل من تناول اللحوم الحمراء واستبدالها بالسمك المشوي مرتين أسبوعياً على الأقل.
• إضافة الثوم إلى الأطباق الرمضانية.
• تناول المكسرات الغير مملحة دون الإكثار منها.
• الإقلاع عن التدخين لأنّ كثرته تساهم في ارتفاع ضغط الدم واحتمال حدوث جلطات قلبية مصاحبة.
• ممارسة الرياضة بطريقة منتظمة خاصة قبل الإفطار.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج