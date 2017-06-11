بدأت شركة إتش تي سي طرح هاتفها الجديد “يو 11” في أسواق الخليج بداية من أسواق دولة الإمارات.
وبحسب الشركة، فإن الهاتف الجديد يتمتع بمزايا ثورية، أبرزها تقنية Edge Sense، حيث تشكل ميزة HTC Edge Sense نقلة نوعية في مجال التفاعل مع الهواتف المحمولة عبر الضغط، إذ تتيح هذه الميزة التفاعل مع الهاتف بطريقة غير مسبوقة عبر الضغط على طرفيه برفق لتمكن المستخدم من تشغيل التطبيقات المفضلة تلقائياً أو إعطاء الأوامر أو التقاط الصور.
كما يتيح الهاتف الجديد إمكانية تخصيص نمط الضغط وحساسية الضغط، حيث يمكن للمستخدم فتح البريد الإلكتروني أو تشغيل لعبة معينة أو تطبيق بمجرد الضغط لمرة واحدة مع تخصيص حساسية الضغطة. كما تتيح HTC Edge Sense تفعيل نمط “الضغط القصير” أو “الضغط الطويل” لتتيح للمستخدم خيارات أكثر للتفاعل مع الهاتف.
وبشهادة مقياس DxOMark المختص بتقييم كاميرات الهواتف الذكية، حاز هاتف HTC U 11 على أعلى معدل بمقدار 90 نقطة في اختبارات Dxomark ما يجعلها أفضل كاميرا حالياً في سوق الهواتف الذكية. وتعمل الكاميرا بتقنية الألترا بكسل عوضاً عن الميغا بكسل، وتأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 12 MP HTC UltraPixel، في حين تقدم الكاميرا الأمامية دقة بمعدل 16 ميجا بيكسل.
وسيكون HTC U11 الهاتف الأول الذي يوفر ثلاثة مساعدات ذكية، من الشركة ذاتها بجانب أمازون وغوغل، معتمدة على مدى الإتاحة في الدول، إلى جانب كونه الهاتف الأول عالمياً والذي يعمل بمعالج من طرازQualcomm® Snapdragon™ 835 ” “كوالكوم سناب دراغون 835” ثماني النواة بما يتيح للجهاز سرعة فائقة في عمليات المعالجة، فضلاً عن دعمه بذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت ومساحة تخزين 128 غيغابايت.وفق “تواصل”.
ويوفر الهاتف أحدث نسخة من سماعات الرأس HTC Usonic التي تجمع بين ميزة إلغاء الضجيج النشط، مع إمكانية ضبط الصوت بما يناسب المستخدم. حيث تجري السماعات الجديدة مسحاً للأذن من الداخل باستخدام تكنولوجيا متطورة تعمل على مبدأ السونار، ومن ثم تقوم بضبط الصوت بما يتناسب مع طبيعة الأذن.
يتمتع الهاتف الجديد بميزة تقنية للتركيز الصوتي، وتعمل هذه الميزة عند قيام المستخدم بتصوير مقطع فيديو باستخدام تقنية التركيز الصوتي، لتتيح له إمكانية تقريب الصورة لتكبير النقطة المستهدفة وتضخيم الأصوات الصادرة عنها تحديداً.
كما تم تطوير مكبرات الصوت HTC BoomSound Hi-Fi Edition إلى جانب دعمه ب 4 مايكروفونات متعددة الاتجاهات لإتاحة تسجيل أصوات واقعية للغاية ومجسّمة بتقنية 360 درجة.
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