تواجد لاعبا المنتخب السعودي لكرة القدم سلمان المؤشر وعبدالفتاح عسيري، في كابينة القيادة للطائرة التي أقلت المنتخب من أديلاند الأسترالية إلى الرياض، موجهين الطائرة أثناء الهبوط.
وأظهر مقطع فيديو اللاعبين يرتديان قبعتي كابتن الطائرة، والطيار المساعد ويوجهانهما، عندما ظهر مدرج الهبوط، في مطار الرياض، أثناء الرحلة التي حملت الفريق خلال العودة من أستراليا.
يذكر أن الأخضر خسر مواجهته مع الفريق الاسترالي 3 /2 الخميس الماضي، في تصفيات كأس العالم 2018 التي ستقام في روسيا وما زال يحتفظ بأمل كبير للصعود للنهائيات.
وفق “أخبار 24”.
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