بدأ الأمير فهد بن خالد عضو شرف النادي الأهلي في ترتيب أوراق ملفه الانتخابي واختيار أعضاء إدارته للترشح لرئاسة النادي لأربعة أعوام مقبلة خلفا للرئيس المستقيل أحمد المرزوقي، خلال الجمعية العمومية غير العادية التي يتوقع لها أن تكون عقب عيد الفطر المبارك.
وكان المرزوقي قد تقدم باستقالته رسميا من رئاسة النادي لمكتب الهيئة العامة للرياضة في جدة، بعد عام من توليه المنصب استطاع خلاله قيادة الفريق إلى التأهل للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا ووصافة بطولة دوري عبداللطيف جميل، وكأس خادم الحرمين الشريفين.
واختار الأمير فهد بن خالد الذي سبق له رئاسة النادي قبل موسمين عددا من الأسماء في مجلس إدارته وهم: وليد عبدالرزاق، عبدالله عجاج “كانا في إدارته السابقة أي من الحرس القديم”، وضاح بخش، ياسر محروس، ومحمد القنب وما زال يدرس عددا من الأسماء للانضمام إلى قائمته. من جهة أخرى، بات منصب مدير فريق كرة القدم حائرا بين الثنائي باسم أبو داوود ونايف قاضي لتولي هذه المهمة خلفا للمستقيل وجدي الطويل، حيث أوضحت مصادر خاصة أن الأمير فهد بن خالد وضع هذين الاسمين لاختيار أحدهما وقد تشهد الساعات المقبلة دخول مرشحين آخرين. ومن ناحية أخرى، أبلغ الجهاز الإداري في الفريق، اللاعبين بموعد التدريبات التي ستنطلق في العاشر من شوال المقبل، في حين سينتظم الدوليون في 15 من الشهر نفسه، عن طريق رسائل الـ (SMS)، وتقرر أن يكون المعسكر الخارجي في النمسا استعدادا للموسم الجديد.وفق “الإقتصادية”.
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