أكد أسطورة الكرة السعودية النجم التاريخي لنادي النصر ماجد عبدالله، أن ما يثار حاليا حول من هو النادي الملكي أمر مستغرب بالنسبة له. وزاد في تصريح إلى «عكاظ» أن الأهلي هو الملكي، بانيا شهادته على تاريخ هو شاهد عليه، موضحا أنه طيلة مشواره الرياضي منذ بدايته حتى اليوم لم يكن هناك ملكي إلا الأهلي ولم يسمع بغيره.
يذكر أن هذا التصريح أو هذه الشهادة ذكرها ماجد بوجود عدد من الإعلاميين، وحينما حاول الزميل عدنان جستنيه التدخل في الدفاع عن وجهة نظره حيال أن الملكي هو الهلال، مستشهدا برواية سمعها، قال ماجد: «أنا لا أعرف هذه الرواية ولا غيرها من الروايات بقدر ما أؤكد أنني منذ أن عرفت الرياضة إلى يومنا هذا والملكي الأهلي، مع احترامي لكل الأندية».وفق “عكاظ”.
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