أكدت مصــادر، أن إدارة الهلال ستغلق الأسبوعين المقبلين الشكوى المقدمة من عبد العزيز الدوسري لاعب الفريق ضدها، لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتمنعها من تسجيل لاعبين محترفين جدد.
ويطالب الدوسري المرتبط بعقد مع الهلال حتى 2019، بمقدم عقد ورواتب تصل إلى قرابة عشرة ملايين ريال.
وكان مركز الأمير فهد بن سلمان الإعلامي في النادي، أصدر بيانًا مفصلًا مطلع يونيو الجاري، أوضح من خلاله أن الإدارة الهلالية استطاعت إنهاء 33 قضية محلية ودولية، تتعلق جميعها بشؤون الاحتراف بقيمة 77.018.686 ريالاً.
وتبقى قضية واحدة على مستوى الاتحاد السعودي لكرة القدم في طريقها للتسوية، إلى جانب قضية دولية واحدة ذات نزاع تعاقدي مع ثلاثة أطراف، كسبها الهلال جزئيًّا بقرار أولي، ويسعى إلى الاستئناف لنقض القرار بشكل كامل.وفق “الرياضيـــة”.
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