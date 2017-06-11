قدم لاعب منتخب مصر والزمالك، والاتحاد سابقا، محمود عبدالمنعم كهربا، التعازي لقائد النادي الاهلي، تيسير الجاسم، في وفاة والدته، وذلك من خلال حساب الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “سناب شات”
ونشر كهربا صورة كتب عليها : البقاء لله في وفاة والدة كابتن المنتخب السعودي ونادي الاهلي تيسير الجاسم ربنا يرحمها ويثبتها عند السؤال ويجعل مثواها الجنة.
يذكر أن تقارير صحفية مصرية قد اشارت الى فتح باب المفاوضات من جديد بين الاتحاد والزمالك من اجل اعارة كهربا من جديد، بعدما رفع العميد عرضه عن السابق، ومن المتوقع أن تتضح الامور خلال الفترة القادمة.وفق “النادى”.
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