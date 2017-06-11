كشف نجم الكرة الكويتي، والمحترف بصفوف نادي الاتحاد، فهد الأنصاري، من خلال مقطعاً فيديو متداولاً يتحدث من خلالها فيما يخص لقب (سقراط) الذي أشتهر به.
وقال الأنصاري أن مواطنه الاعلامي أحمد المطيري هو أول من أطلق عليه لقب سقراط، بجانب المعلق الإماراتي فارس عوض.
وأكد الأنصاري من خلال الفيديو أن والده يشبه بسقراط كثيرًا ويرى في نجله بعد من تحركات سقراط في وسط الميدان.
يذكر أن فهد الانصاري اعلن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي عن تجديد عقد اعارته مع نادي الاتحاد لمدة موسم اخر بعدما توصل الى اتفاق مع إدارة نادي القادسية الكويتي والإدارة الحالية لنادي الاتحاد برئاسة حاتم باعشن.
وفق “أخبار 24”.
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