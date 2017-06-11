أصر نجم فريق الهلال والمنتخب الكويتي السابق ، بشار عبدالله ،على أنه لو عاد به الزمن للوراء وتلقى عرضين من قطبي الرياض الهلال والنصر لفضل الهلال ولم يفكر ولو للحظة.
قال بشار عبدالله للقناة الرياضية الكويتية : ” حصلت على 150 ألف دينارا من قيمة صفقة إنتقالي لصفوف نادي الهلال ،وإن عاد بي الزمن سأختار “الهلال” على جاره النصر دون تفكير أو نقاش”.
أضاف : ” إذا لعب الهلال مع الاتحاد ،هذا سيكون صعبا عليّ ،ولكني سأشجع الهلال وفهد الأنصاري،ولو كسب العميد سأكون سعيدا بكل تأكيد لفهد الأنصاري لأني أحبه عن أي لاعب آخر،وكنت في غاية السعادة بحصده بطولة كأس ولي العهد في موسمه الأول بالكرة السعودية”.
ختم بشار عبدالله ،بقوله : ” اللاعب الذي لم يلعب بالمنتخب لفترة طويلة لا يطلق عليه نجم “.وفق “أخبار 24”.
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