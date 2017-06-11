عاد أكاديميان سعوديان يعملان بجامعة قطر، إلى المملكة، تنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمر بمغادرة جميع السعوديين لدولة قطر، بعد قرار قطع العلاقات الدبلوماسية معها.
وأوضح الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد بجامعة قطر الدكتور جعيثن الحربي أنه عاد للبلاد برفقة زميله الدكتور موسى الزهراني أستاذ الفلسفة الإسلامية، وأنهما السعوديان الوحيدان اللذان يعملان بالجامعة.
وأبان الحربي أنه كان يعمل من قبل في جامعة دار العلوم بالمملكة قبل أن ينتقل للعمل بقطر، مناشداً وزارة التعليم توفير فرص عمل لهما بجامعات المملكة.
يذكر أن عدداً من الإعلاميين السعوديين الذين يعملون بعدد من القنوات ووسائل الإعلام القطرية عادوا قبل أيام للبلاد، فيما أعلنت وزارة الإعلام بأنها ستعمل على توفير فرص وظيفية لهم بالمملكة.وفق “أخبار 24”.
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