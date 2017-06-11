تمكنت شرطة الرياض من الإطاحة بوافدة إثيوبية تدعى نباتيس مسكاتو (28 عامًا)، تورطت في سلسلة جرائم نشل حقائب نسائية بالمجمعات والأسواق التجارية.
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أن إدارة التحريات والبحث الجنائي في إطار خططها للإيقاع بمرتكبي تلك الجرائم، تمكنت من الإطاحة بالإثيوبية في كمين محكم وبحوزتها جهاز محمول ومجموعة من الحقائب النسائية.
وأشار إلى أنه بسماع أقوالها تبين أنها لا تحمل إقامة نظامية، وأقرت بارتكاب 7 حوادث نشل لحقائب نسائية في عدة مجمعات تجارية بأحياء متفرقة من العاصمة الرياض، لافتا إلى أن أقوالها جاءت مطابقة لما هو مقيد في سجلات البلاغات لدى مراكز الشرطة.
وأكد أنه تم إيداعها سجن النساء وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لتطبيق نظامي الإجراءات الجزائية والإقامة بحقها.وفق “أخبار 24”.
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