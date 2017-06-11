نفى وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى إجراء حركة نقل أخرى (إلحاقية) للمعلمين والمعلمات، وذلك بعد نتائج العدول عن النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات الذي فتحته الوزارة أخيراً.
وأكد العيسى مجددا وفقا لـ”عكاظ” أن حركة النقل التي أعلنت قبل أسابيع “ليس فيها أي أخطاء”، مبررا فتح العدول عن النقل للمعلمين والمعلمات بسبب تلقي الوزارة طلبات من بعضهم ممن يرغبون بالبقاء في أماكنهم وعدم النقل.
وأشار إلى أنه تم توجيه إدارة شؤون المعلمين بقبول طلبات الراغبين بالعدول ودراسة كل طلب على حدة، وقد يتم قبول بعض هذه الطلبات والاعتذار من بعضها الآخر.
يذكر أن وزارة التعليم أعلنت فتح باب طلبات العدول عن الحركة على نظام نور لمدة ثلاثة أيام.
وشهدت حركة النقل الخارجي هذا العام نقل 23.2 ألف معلم ومعلمة يمثلون 27.6% من حجم المتقدمين والمتقدمات البالغ عددهم 84 ألف معلم ومعلمة.
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