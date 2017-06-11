يناقش البرلمان المصري متمثلاً في مجلس النواب اليوم (الأحد)، اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة ومصر، التي أبرمت أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للقاهرة العام الماضي.
وستبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أولى جلسات الاستماع في مناقشة الاتفاقية، وستتم إذاعة تلك الجلسات استجابة لمطالب عدد من أعضاء المجلس.
يذكر أنه في حال الموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين المملكة ومصر، فإن هذا يعني تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج