أظهرت صور جهود أفراد قوات الطوارئ في الجهة الجنوبية للحرم المكي، أثناء استقبالهم لزوار بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة.
وبيّنت الصور حرص أفراد قوات الطوارئ على لقاء المعتمرين بالابتسامة لبث روح الطمأنينة والمحبة في قلوب جموع المسلمين من ضيوف الرحمن، واستشعاراً لعظمة الخدمة التي يؤدونها.
كما ظهر تفانيهم وتسابقهم في خدمة المعتمرين وتوجيههم في مسارات التحرك من خلال مكبرات الصوت، رغم المشقة وتعب الصيام.وفق “أخبار 24”.
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