حكى معتمر باكستاني في العقد السابع من عمره عن حلمه بأداء العمرة ورؤية الكعبة المشرفة، لافتاً إلى أنه لم يستسلم لظروفه الاقتصادية الصعبة، وأنفق كل ما لديه لتحقيق حلمه.
وأشار المعتمر الباكستاني أحمد عثمان، وفقاً لصحيفة “سبق”، إلى أنه عاش فرحة لم يتذوق طعمها في حياته، عندما رأى لأول مرة في حياته الكعبة المشرفة، مبيناً أنه باع كل ما يملكه حتى الماعز الذي يعيش منه؛ ليتمكن من توفير 10 آلاف ريال للذهاب إلى العمرة.
وبيّن المعتمر أحمد عثمان أن حلمه المتبقي هو أن ييسر الله له الحج هذا العام، كما يسر له العمرة.
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