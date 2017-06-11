عبر مؤذن المسجد الحرام الشيخ هاشم السقاف، عن إحساسه بالفخر والسعادة للوظيفة التي يؤديها وكونه أحد المنتمين للمسجد الحرام، كما وصف شعوره حينما يقوم برفع الأذان في الحرم ويرى إقبال الناس على الصلاة.
وكشف الشيخ السقاف، خلال لقاء له عبر برنامج “مباركاً”، الذي تقدمه الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، أنه يشعر بسعادة لا توصف حينما يرفع الأذان في أطهر بقاع الأرض، يكاد يطير معها من الفرح، مبيناً أنها نعمة عظيمة حينما يحلق في السماء ينادي في المسلمين للإقبال على أعظم شعيرة.
يشار إلى أن الشيخ هاشم السقاف من مواليد مكة المكرمة وتلقى فيها تعليمه الدراسي قبل أن يكمل تعليمه الجامعي، وشارك في رفعالأذان بجامع فقيه بحي العزيزية وجامع الراجحي بحي النسيم بالعاصمة المقدسة.
وفق “أخبار 24”.
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