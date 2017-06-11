قرر وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص، امس (السبت)، ربط وكالات قطاع التنمية الاجتماعية، التابعة للوزارة، بالوزير مباشرة.
وأكد الغفيص، بأن ربط تلك القطاعات بالوزير مباشرة، وهي وكالات الضمان الاجتماعي، والرعاية الاجتماعية والأسرة، والتنمية الاجتماعية، يأتي وفق متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.
وأضاف أن الوزارة ستقوم بتنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع التطويرية لوكالات قطاع التنمية الاجتماعية، وهناك حاجة إلى الإشراف المباشر عليها وتسريع اتخاذ القرارات اللازمة حيالها.وفق “أخبار 24”.
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