قال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوضح له أن القاعدة العسكرية في قطر وجدت للدفاع ولمساندة أمن المنطقة.
وأضاف أن هذه القاعدة تم الاتفاق عليها في 2014، وهي لمسألة التعاون مع دول المنطقة وللدفاع عنها ضد أي تهديدات، وليست لها علاقة بما يجري في الخليج وما يجري بيننا وبين قطر، ولن تكون موجهة ضد أحد.
جاء ذلك خلال لقائه معه امس (السبت) حيث بين أنه أطلع أردوغان، على الموقف الخليجي من السياسات التي انتهجتها دولة قطر والتي أدت إلى الأزمة الراهنة.
وكانت المملكة والإمارات والبحرين ومصر، قد قطعت علاقاتها مع قطر بسبب تمادي الدوحة في دعم الإرهاب وتقويض أمن المنطقة، ووضعت الدول فيما بعد قائمة للإرهاب تضم 59 فردا و12 كيانا متشددا يحظون بدعم من قطر.وفق “أخبار 24”.
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