أجريت اليوم (السبت) مراسم قرعة دوري جميل للمحترفين موسم 2017-2018، وذلك بمقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بمجمع الأمير فيصل الأولمبي بالرياض، حيث أوقعت القرعة فريق الهلال حامل اللقب في مواجهة الفيحاء، في مباراته الأولى والتي ستكون في الرياض.
وجاءت مباريات الجولة الأولى على النجو التالي: الهلال مع الفيحاء في الرياض، والأهلي مع الاتفاق، والنصر مع الفيصلي، والاتحاد مع الباطن، والتعاون مع الفتح، والشباب مع أحد، والرائد مع القادسية.
وستشهد الجولة الثالثة أولى مباريات الكلاسيكو، وذلك بمواجهة الأهلي والنصر، وفي الجولة الرابعة يلعب الهلال والاتحاد، وسيقام ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد في الجولة السابعة، فيما يكون ديربي الرياض بين الهلال والنصر في الجولة الثامنة.وفق “أخبار 24”.
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