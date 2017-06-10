زودت الأمانات والبلديات خلال اليومين الماضين عمال النظافة بمظلات تجنبهم العمل تحت أشعة الشمس خلال فترة الصيف، وذلك في إطار حرص الأمانات والبلديات على سلامة وصحة العاملين في القطاع البلدي.
وفي هذا الإطار وجهت أمانة منطقة الرياض مقاولي النظافة العاملين في مشاريع الأمانة بضرورة تزويد عمال النظافة بمظلات شمسية تقيهم حرارة الشمس بعدد 6000 مظلة حيث أُمنت هذه المظلات بمتابعة من قبل الأمانة.
من جانبها قامت أمانة منطقة تبوك بتوزيع حاويات صغيرة على عمال النظافة, ووفرت 400 عربة مزودة بمظلات للعمالة الذين يعملون في الشوارع الرئيسية، كما زودت 1000 عامل بمظلات على الرأس في مختلف أنحاء المدينة.
وفي السياق نفسه قامت العديد من البلديات والأمانات في مختلف مناطق المملكة بتوفير مظلات الرأس وتوزيعها على عمال النظافة، كما وفرت عربات نظافة مجهزة بمظلات واقية من الشمس لعمال النظافة الراجلة، وذلك من أجل وقاية العمال من التقلبات الجوية ومن أشعة الشمس، خلال تجولهم في الطرقات والشوارع لأداء مهامهم اليومية في فترة الصيف.وفق “أخبار 24”.
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