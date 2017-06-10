أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة اليوم (السبت) عن ضبط 6 جناة من جنسية أفريقية أقدموا على سرقة 150 ألف ريال من عملاء بنوك بمحافظة جدة خلال الثلاثة أشهر الماضية.
وأوضح الناطق الاعلامي للشرطة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أن شرطة محافظة جدة تلقت عدة بلاغات تتضمن حوادث سرقات لمبالغ مالية كبيرة ومختلفة من عملاء البنوك، من خلال تتبع الجناة لعملاء البنوك بعد استلامهم للنقود من البنوك ومن ثم تكسير زجاج سياراتهم عند إيقافها وسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية.
وأضاف أنه بضبط الجناة أفادوا بقيامهم بارتكاب ثلاث عشرة حالة بنفس الأسلوب، وأثبتت التحريات قيامهم باستئجار سيارات بموجب إقامات مزوَّرة استخْدِمتْ في عملية تتبع المجني عليهم ليعترفوا بسرقة حوالي 150 ألف ريال، مشيرا إلى أنه تم إحالتهم جميعا لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.وفق “أخبار 24”.
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