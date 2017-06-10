وقع عدد من السائقين ضحية لخدعة قام بها أحد الأشخاص ليوهمهم بوجود كاميرا “ساهر” لرصد السائقين المخالفين بالقيادة أعلى من السرعة النظامية على طريق الجوف.
وأظهر مقطع فيديو، فرن غاز قديم، وضعه أحد الأشخاص على طريق بالقرب من مركز هديب، التابع لمنطقة الجوف، ليوهم سائقي السيارات، أنه أحد أجهزة الرصد الآلي “ساهر”.
وحدث بالفعل أن خدع عدد من السائقين المسرعين، معتقدين أن الفرن هو كاميرا ساهر، فقاموا بتخفيض السرعة عند الاقتراب منه، في حين انتقد معلقون على المقطع، الشخص الذي قام بتلك الفعلة، ووصفوه بغير اللائق.
وفق “أخبار 24”.
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