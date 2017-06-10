اندلع حريق اليوم السبت في بناية بالمنطقة التاريخية وسط محافظة جدة ما تسبب في إصابة 5 أشخاص نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر، كما تم إخلاء البناية بالكامل من قاطنيها عن طريق فرق الإنقاذ.
وأوضح الناطق الإعلامي للدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، أن فرق الإنقاذ بمدني جدة تمكنت من إنقاذ 3 أشخاص احتجزتهم النيران في الدور الرابع بعد اندلاع حريق في واجهة البناية.
وأضاف أنه تم إخلاء الاشخاص الثلاثة عن طريق سيارة السلالم وكذلك السلالم الداخلية للمبنى المكون من أربعة أدوار، تم نقلهم جميعاً إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر فيما تلقى أحدهم العلاج في موقع الحادث ولم تستدع حالته نقله للمستشفى.
وأبان العقيد سرحان أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق الذي نشب في واجهة البناية المكتظة بالسكان، ومنعه من انتقاله للمباني المجاورة، وتم تمشيط المبنى المحترق والمبنى المجاور له للتأكد من عدم وجود أشخاص، مشيرا إلى أنه أثناء عمل الفرق في عمليات المكافحة انهار جزء من المبنى نتيجة تآكل الجدران الذي أحدثه الحريق .
وأكد على الدور الكبير الذي قامت به فرق الإنقاذ في عمليات إنقاذ 3 أشخاص احتجزوا بالدور الرابع من خلال اقتحامهم المبنى المهدد بالانهيار بأي لحظة نتيجة الحريق.وفق “أخبار 24”.
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