نشرت الجمارك السعودية إنفوجرافيك تعريفي عن السلع المستهدفة بالضريبة الانتقائية، معلنة في الوقت ذاته عن جاهزيتها لبدء التطبيق والتحصيل اعتباراً من غد الأحد.
وأوضحت الجمارك أن تحصيل الضريبة الانتقائية سيشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وأصناف التبغ ومشتقاته، مشيرة أن احتسابها سيكون من سعر البيع النهائي.
كما أبان الإنفوجرافيك نسب الضريبة على السلع الخاضعة، وموعد بدء التحصيل بالمنافذ وآلية التحصيل، إضافة للاستثناءات في المنافذ، والتي تشمل 20 لتراً وأقل من المشروبات الغازية، 10 لترات وأقل من مشروبات الطاقة، 200 سيجارة وأقل، 500 جرام وأقل لمنتجات التبغ الأخرى.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج