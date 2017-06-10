وصلت اليوم (السبت) طلائع الشحنات الدوائية المخصصة لعلاج وباء الكوليرا المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى عدن، في إطار الدعم الذي يقدمه المركز للشعب اليمني في مختلف مجالات الحياة.
وأوضح مركز الملك سلمان للإغاثة أنه تم تزويد مركز مرضى الكوليرا بمستشفى الصداقة التعليمي في مديرية الشيخ عثمان بالأدوية والمستلزمات الطبية لمكافحة وعلاج الوباء.
يذكر أن هذه المساعدات المشتملة على أدوية ومستلزمات طبية هي جزء من القافلة الطبية التي سيّرها المركز مؤخرًا لمكافحة وباء الكوليرا في اليمن.
وتحتوي على 550 طناً تحملها 25 شاحنة تشتمل على 700 ألف عبوة من المحاليل الوريدية مع الأجهزة اللازمة لها و 200 ألف عبوة محلول مكافحة الجفاف و 550 ألف جرعة مضاد حيوي مخصصة لعلاج حالات الكوليرا يستفيد منها 50 ألف شخص في جميع المحافظات اليمنية.
وسيتم توزيعها بحسب خطة تراعي الأولويات من حيث عدد الإصابات وانتشار المرض والكثافة السكانية على مستوى المحافظات اليمنية، بما فيها المحافظات والمناطق التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية، كما دعم المركز منظمة الصحة العالمية بمبلغ 8,224,299 دولارًا لدعم جميع المناطق لتشخيص وعلاج واحتواء مرض الكوليرا.وفق “أخبار 24”.
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