ضمن مباريات دور النصف النهائي المثيرة والشيقة لبطولة الشريف عبدالله بن محمد بن حسين الرمضانية السابعة ، تأهل كل من الفرق الفيصل والزعيم والمملكة و ليستر سيتي إلى نصف النهائي، البطولة تقام على ملاعب مجمع ريم الدلم ، تحظى بحضور جماهيري مميز .
جاء تأهل الفرق مستحقاً بعد تقديمها مستويات رائعة وتقديمه عروض رائعة وقوية وخروج فريق القنرز وفريق جنوى وفريق الخالدية الذي اعتاد على الوصول للأدوار النهائية في البطولات الرمضانية .
يذكر بأن مباريات النصف النهائي بين الفرق المتأهلة تقام يوم الاثنين القادم على فترتين تبدأ الساعة ١٠.١٥ والمباراة الثانية ١١.١٥ .
وأجرت اللجنة المنظمة سحب على الارقام الموزعة للجمهور الحاضر والذي سلم الجوائز مدرب فريق البافاري الاستاذ عيسى بن محمد الهديب .
وذكر محمد بن ناصر رئيس اللجنة المنظمة إن البطولة حققت العديد من أهدافها بوصولها إلى مرحلة نصف النهائي، الذي ضم فرق قوية ومعروفة بمنافساتها في الدورات الرمضانية، وكانت الإثارة والندية حاضرة بين الفرق بخروج فرقاً قوية مثل القنرز وجنوى، مشيراً إلى أن حصول المفاجآت بين الفرق يثري البطولة فنياً وجماهيرياً وقدم شكره لجميع رعاه هذه الدورة كل من مؤسسة فيام ومؤسسة بيت التسهيل للأجهزة الكهربائية ووكالة نكفيك للدعاية والاعلان والراعي الإعلامي الخرج اليوم .
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