انتقد مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ الافتراءات والأكاذيب التي تبثها حسابات تحمل أسماءً مستعارة على مواقع التواصل الاجتماعي، محذراً من تلك الحسابات التي تسعى لزرع الفتنة داخل المجتمع.
وأفتى آل الشيخ بحرمة نشر الأراجيف والأكاذيب وخداع الناس باستخدام التحليلات غير الواقعية، التي يمارسها مجهولون لا يظهرون بأسمائهم الحقيقية، مشيراً إلى الحديث الشريف: “إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت”.
كما أعرب المفتي عن استنكاره لما ينشر عبر وسائل التواصل من أكاذيب وأباطيل نخدع الكثير من الناس ويغترون بها، مؤكداً بحسب “عكاظ” حرمة الافتراء على الآخرين دون تثبُّت.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج