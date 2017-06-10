ألقت الدوريات الأمنية بمحافظة خميس مشيط، القبض على خليجي برفقته عائلته أمس الجمعة، وذلك أثناء ممارسته التسول وادعائه أنه من أهل الحاجة، مستغلاً شهر رمضان لكسب تعاطف الناس.
وأوضح مصدر أن الشخص الخليجي يسكن بحي الراقي في خميس مشيط، ويستقل سيارة تحمل لوحات دولة خليجية.
وأشار بحسب “تواصل” إلى أنه عُثر بحوزته على مبالغ مالية أخذها من الناس بدعوى الحاجة، فتم تحويله إلى الشرطة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
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