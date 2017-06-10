استنكر مدير مرور منطقة عسير العقيد عبدالله الحويزي، المقطع الذي صوره أحد المواطنين، والذي يزعم ترك رجال المرور لمهامهم الأمنية والاستعانة بالسطحات لإغلاق الشوارع وتنظيم حركة السير بأحد شوارع محافظة طريب.
وأوضح أن السطحات التي ظهرت في المقطع المتداول كانت في مدخل السوق الرمضاني، ويتم الاستعانة بها لسحب المركبات المخالفة؛ لضمان انسيابية حركة السير.
واعتبر أن المقطع يهدف لتشويه صورة رجال المرور، فضلاً عن ارتكاب مصوره مخالفات عديدة، منها عرقلة حركة السير، ورفض التعاون مع رجال الأمن والإساءة لهم بغير وجه حق.
وأكد العقيد الحويزي أنه تم ضبط مصور المقطع وإحالته إلى جهات الاختصاص، حيث لاتزال التحقيقات جارية لمعرفة كافة الملابسات.
وكان مصور المقطع المشار إليه دخل في مشادة مع رجل مرور، بعدما رفض إبراز هويته الشخصية عندما أوقفه رجل المرور أثناء تصويره المقطع، وقام بتهديده وتوعده بإرسال المقطع لوزير الداخلية.وفق “أخبار 24”.
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