أجاب وزير الطاقة خالد الفالح على تساؤلات الصحافيين، على هامش زيارته لكازاخستان اليوم السبت، حول تأثر الأزمة السياسية والدبلوماسية مع قطر على اتفاق خفض إنتاج النفط.
واستبعد الوزير الفالح أن تؤثر الأزمة مع قطر في الاتفاق الموقع بين الدول المنتجة داخل منظمة “أوبك” وخارجها بشأن تقليص الإنتاج، قائلاً: “لا أتوقع أن تؤثر المسائل السياسية والدبلوماسية مع قطر في الاتفاق”.
من جهة أخرى، أكد الفالح بحسب “رويترز” على أنه ما من شيء يستدعي إدخال تعديلات حالياً على اتفاق منتجي النفط في العالم، ووصف انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة بأنه رد فعل مبالغ فيه للسوق على أخطاء إحصائية، مضيفاً أن التوجه العام هو إعادة التوازن للسوق.
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