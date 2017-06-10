أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي، أنها ستطرح عقب موسم الحج المقبل عدداً من الوظائف في تخصصات “فني إسعاف وطب طوارئ” و”فني أجهزة طبية”، داعية المؤهلين للتقدم للمسابقة على هذه الوظائف.
وأهابت الهيئة بالراغبين في التسجيل والدخول في المسابقة بالاستعداد لها، وذلك عبر التأهيل والحصول على الدورات المطلوبة في هذه التخصصات، واستخراج شهادات التصنيف المهني، واستكمال جميع متطلبات شغل هذه الوظائف.
وأكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي، أنها ستعلن في وقت لاحق موعد وتاريخ المسابقة المذكورة.وفق “أخبار 24”.
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